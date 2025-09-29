الإثنين 2025-09-29 10:36 ص
 

قفزة تاريخية بأسعار الذهب في الأردن الاثنين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب الأردني
الذهب
 
الإثنين، 29-09-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-    بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الاثنين ، عند 77.8 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 74.8 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 89.2 و 68.8 و 52.3 دينارا على التوالي.

Image1_9202529101722323113979.jpg

 
 
