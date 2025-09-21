نحو 7.1 مليارات دقيقة خلوية خلال الربع الثاني من العام الحالي

01:25 م

الوكيل الإخباري- نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الثاني من العام 2025 لقطاع الاتصالات.





ووفق التقرير، بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي (7.1) مليار دقيقة، موزعة على (97%) محليًا و(3%) دوليًا، وبلغ عدد الرسائل النصية المرسلة حوالي (344) مليون رسالة نصية، مقارنة بحوالي (291) مليون رسالة في الربع الثاني من العام 2024، وبنسبة نمو (18.2%).



كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي (724) مليون جيجابايت في الربع الثاني، مقارنة مع حوالي (627) مليون جيجابايت في الربع الثاني لعام 2024، وبنسبة نمو بلغت (15.5%).



وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (819) ألف اشتراك، مقارنة بما مجموعه (794) ألف اشتراك في الربع الثاني من العام 2024، حيث بلغت نسبة النمو (3%)، وبنسبة انتشار بلغت (33.3%) بالنسبة لعدد الأسر للربع الثاني من العام 2025.



في المقابل، سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته (17%)، في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) (7%)، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر (76%) مع نهاية الربع الثاني، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر إلى ما مجموعه (619.3) ألف اشتراك خلال الربع الثاني من العام 2025.



وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي (1.5) مليار جيجابايت للربع الثاني من العام 2025، مقارنة مع (1.3) مليار جيجابايت للربع الثاني من العام 2024، وبلغت نسبة النمو (15.4%)، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (605) جيجابايت لكل اشتراك، والذي كان في الربع الثاني من العام 2024 حوالي (542) جيجابايت، وبنسبة نمو (11.6%).



كما بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي (484.3) ألف اشتراك للربع الثاني، مقارنة بحوالي (492) ألف اشتراك للربع الثاني من العام 2024، ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته (66%) من المجموع الكلي، وما نسبته (33%) للقطاع التجاري.



وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (10.1) ملايين دقيقة اتصال خلال الربع الأول، مقارنة بـحوالي (11.5) مليون دقيقة اتصال للربع الثاني من العام 2024، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات، والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (83%)، وما نسبته (17%) من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.



وبيّن التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغ (24.8) ألف اشتراك في نهاية الربع الثاني من العام 2025، مقارنة مع (23) ألف اشتراك في الربع الثاني من العام 2024، وبنسبة نمو (7.8%).