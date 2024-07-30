هكذا بلغت أسعار الذهب والليرات الرشادي والإنجليزي في الأردن اليوم

الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية لليوم الثالث على التوالي، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

ووفقا لتسعيرة الثلاثاء، استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 من محلات الصاغة عند 48.4 دينار والشراء إلى 46.5 دينار.

واستقر سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 55.9 دينار والشراء عند 53.6، كذلك استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 43.2 و39.7 دينار على التوالي.