الأحد 2025-09-21 10:55 ص
 

118.5 % نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي بنهاية تموز الماضي

نقود أردنية
نقود
 
الأحد، 21-09-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   زاد إجمالي الدين العام الحكومي، الذي يقيس الدين كاملا، باحتساب ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، بنحو 0.2% بنهاية تموز، مقابل شهر حزيران، وفقا لآخر بيانات صادرة عن وزارة المالية.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي بنهاية شهر تموز الماضي، إلى 118.5% ليصل إلى 46.272 مليار دينار، مقابل، 46.013 مليار دينار، في حزيران، والتي شكلت قرابة 118.3% قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.


وشكل ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، في 7 شهور من العام الحالي، قرابة، 27.6% من إجمالي الدين، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 10.783 مليار دينار، فيما وصلت النسبة في حزيران إلى 27.4% التي تعادل 10.655 مليار دينار تقريبا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

معبر الكرامة

أخبار محلية الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة

ثب

فن ومشاهير روان بن حسين تظهر من داخل سجن دبي وسط أنباء عن إضرابها عن الطعام - صورة

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

نقود أردنية

اقتصاد محلي 118.5 % نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي بنهاية تموز الماضي

قل

فن ومشاهير حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك في أعمال "الأسبوع رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة

ررررر

فن ومشاهير شاهد ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة

شعار غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية تجارة الأردن تستضيف منتدى الاقتصاد الرقمي للدول الإسلامية



 
 



الأكثر مشاهدة