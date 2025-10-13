الإثنين 2025-10-13 12:59 م
 

14.5 مليار دينار قيمة حركات خدمة "كليك" حتى نهاية أيلول الماضي

البنك المركزي: نراجع المدفوعات غير المعتادة على "كليك" لمنع الاحتيال
كليك
 
الإثنين، 13-10-2025 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   نمت مدفوعات خدمة كليك بنسبة 73.2%، في 9 شهور من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، في الوقت الذي زاد فيه عدد الحركات، قرابة 109%، خلال هذه الفترة.

اضافة اعلان


بيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، "جوباك"، أشارت إلى أن قيمة حركات خدمة" كليك"، وصلت إلى 14.5 مليار دينار، منذ مطلع العام وحتى نهاية أيلول، مرتفعة من 8.37 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من 2024، كان منها قرابة 1.87 مليار دينار، في الشهر الماضي وحده.


أما عدد الحركات فتضاعف بالمقارنة بين الفترتين، ليصل إلى أكثر من 117.4 مليون حركة بتسعة شهور، من 2025، منها قرابة 15.56مليون حركة، في أيلول، علما بأن عدد الحركات في 9 شهور من 2024، وصل إلى 56.11 مليون حركة تقريبا.

 
 
gnews

