14.5 مليار دينار قيمة حركات خدمة "كليك" حتى نهاية أيلول الماضي

الوكيل الإخباري- نمت مدفوعات خدمة كليك بنسبة 73.2%، في 9 شهور من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، في الوقت الذي زاد فيه عدد الحركات، قرابة 109%، خلال هذه الفترة.

اضافة اعلان



بيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، "جوباك"، أشارت إلى أن قيمة حركات خدمة" كليك"، وصلت إلى 14.5 مليار دينار، منذ مطلع العام وحتى نهاية أيلول، مرتفعة من 8.37 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من 2024، كان منها قرابة 1.87 مليار دينار، في الشهر الماضي وحده.