386 مليون دينار قيمة صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي حتى تشرين الثاني لعام 2024

12:43 م

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الوكيل الإخباري- حققت الصادرات الوطنية إلى دول الإتحاد الأوروبي نموا في نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، لتصل إلى 386 مليون دينار، مقارنة بـ 383 مليونا للفترة ذاتها من العام 2023، بارتفاع نسبته 0.8 بالمئة. اضافة اعلان





وبحسب أرقام مستندة على معطيات إحصائية رسمية، فقد انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول الإتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، وصولا إلى 2.611 مليار دينار، مقارنة بـ 2.673 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2023، بانخفاض نسبته 2.3 بالمئة.



وبناءً على المعطيات الإحصائية، فقد وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الإتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، إلى حوالي 2.225 مليار دينار، مقابل نحو 2.290 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023.



أما عن حجم التبادلات التجارية، فقد وصلت بين الأردن ودول الإتحاد الأوروبي لنهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، إلى 2.997 مليار دينار، مقابل 3.056 مليون دينار للفترة المماثلة من العام 2023.



وتصدرت هولندا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد لنهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، وصولا إلى 80 مليون دينار، مقارنة بـ 73 مليونا للفترة نفسها من العام 2023، بارتفاع نسبته 9.6 بالمئة.



بينما، تصدرت فرنسا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة لذات فترة المقارنة ما يقارب 250 مليون دينار، مقابل 259 مليونا للفترة نفسها من العام 2023، بانخفاض نسبته 3.5 بالمئة.





