5.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 5.6 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 3343 عقدا.

اضافة اعلان