5.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان
الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 5.6 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 3343 عقدا.

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2975 نقطة، بانخفاض نسبته 0.01 بالمئة.

 
 
