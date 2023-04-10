أثرياء العالم تحت سن الـ30 عاماً.. تعرفوا اليهم

الوكيل الإخباري - أصبح وريث ،"مارك ماتشيتز"، أغنى شخص في العالم في عمر الـ 30، بعد أن ورث 49% من شركة مشروبات الطاقة عندما توفي والده في تشرين الاول الماضي، وفقاً لقائمة "فوربس" للمليارديرات 2023.



ويبلغ صافي ثروة "ماتشيتز" 34.7 مليار دولار، لكن هيمنته على هذه الفئة من المليارديرات لن تدوم طويلاً، حيث سيبلغ من العمر 31 عاماً الشهر المقبل.



وإليك قائمة أغنى 15 شخصاً في العالم تحت سن 30 عاماً:

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مارك ماتشيتز - 34.7 مليار دولار



كليمنتي ديل فيكيو - 3.5 مليار دولار



لوكا ديل فيكيو - 3.5 مليار دولار



ليوناردو ماريا ديل فيكيو - 3.5 مليار دولار



غوستاف ماغنار ويتزو - 2.7 مليار دولار



كيفن ديفيد ليمان - 2.3 مليار دولار



ميشال سترناد - 2 مليار دولار



كيم يونغ مين - 1.7 مليار دولار

كيم جون يون - 1.7 مليار دولار



بالمر لوكي - 1.7 مليار دولار



كاثرينا أندرسن - 1.5 مليار دولار



ألكسندرا أندرسن - 1.5 مليار دولار



وانغ زيلونغ - 1.4 مليار دولار



بن فرانسيس - 1.2 مليار دولار



ريان بريسلو - 1.1 مليار دولار.

لبنان 24

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