الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 09:02 ص

أحياء مدينة مرسيليا الفرنسية تغرق في أطنان القمامة المتراكمة - فيديو

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الوكيل الإخباري - تغرق مدنية مرسيليا؛ المدينة الثانية في فرنسا، أو عاصمة الجنوب، هذه الأيام في صناديق نفاياتها.

وأوضحت "يورونيوز" أن صناديق القمامة بدات تتراكم على أرصفة مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا، حيث يقف جامعو النفايات وعمال النظافة في مواجهة مباشرة مع سلطات منطقة إيكس-مرسيليا-بروفانس بسبب ساعات العمل.

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تقول نقابات عمال النظافة وجامعي النفايات إن مراجعة أنماط الورديات قد تعني العمل لمدة 28 يومًا بدون رفع الأجور ولو يورو واحد. في هذه الأثناء يشكو السكان المحليون من انتشار الروائح الكريهة وتراكم النفايات.


ولطالما عرفت مدينة مرسيليا مشاكل في عمليات رفع النفايات، حيث تحظى نقابات عمال النظافة في المدينة بأهمية كبيرة مما يجعلها دائما في مقدمة صفوف القطاعات المضربة خلال المواجهات العمالية مع السلطات.

 

 

المصدر - البيان 

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