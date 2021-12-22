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الأربعاء، 22-12-2021 11:32 ص

أسباب لظهور الخطوط البيضاء خلف الطائرات

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الوكيل الإخباري - تخلف الطائرات وراءها عادة أثناء التحليق خطوطًا بيضاء، أشبه بتلك التي تطلقها طائرات الاحتفالات العسكرية وترسم بها أشكالًا في السماء.

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بيد أن هذه الخطوط البيضاء الصادرة من محركات الطائرات لا تنتج عن قصد أو تدخل بشري من طاقم القيادة أو غيره، وتعود في الأساس لظاهرة تتعلق بدرجة الحرارة ومدى ارتفاع الطائرة، بحسب تقرير لموقع "بزنس إنسايدر".

 

كلما ارتفعت الطائرة أعلى في السماء أصبح الغلاف الجوي باردًا أكثر، بينما يكون العادم المنبعث من محرك الطائرة أكثر سخونة من درجة حرارة الغلاف الجوي بشكل كبير.

وفي هذه الحالة يتحول بخار الماء المنطلق من محرك الطائرة الساخن إلى ثلوج في الهواء، وهو ما يلاحظ في السماء في شكل خطوط بيضاء خلف الطائرة تعرف باسم "غيمة الطائرة" أو "الخطوط النفاثة".


وتشبه هذه العملية الظاهرة التي تلاحظ عند تنفس الهواء الساخن في طقس بارد، وتتكون "الغيمة الطويلة" في ظل ارتفاع الرطوبة، بينما تتشكل "الغيمة القصيرة" جراء الرطوبة المنخفضة.


وتعني الغيمة الطويلة أن عاصفة قد تكون قادمة في وقت قريب، بينما تعد الغيمة القصيرة علامة على اعتدال الطقس.

 

المصدر - البيان 

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