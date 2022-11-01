أسد جبلي هارب ينشر الرعب في شوارع لوس أنجلوس-فيديو

الوكيل الإخباري - بعد مطاردة مرهقة لكلا الطرفين، و3 إبر مهدئة اخترقت جسده، تمكنت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية من السيطرة على أسد جبلي هارب، تجول في أحد الأحياء السكنية ناشراً الرعب بين سكانه.



وتمكنت الشرطة من تهدئة الحيوان الفار، بعد مطاردة استمرت ساعات، واستخدمت خلالها سهام على الحيوان لتهدئته.

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وتلقت شرطة منطقة "غرينتا غرين واي" في لوس أنجلوس بلاغا يوم الخميس الماضي، يفيد برؤية أسد جبلي في المنطقة السكنية.



وكإجراء احترازي، أغلقت الشرطة مدرسة "برينت وود ساينس" الابتدائية القريبة من المنطقة، واستدعي رجال هيئة الحياة البرية في كاليفورنيا.



وبعد مطاردة طويلة، تمكّن العاملون في الهيئة من القبض على الأسد بعد رميه بالسهام المهدئة ثلاث مرات.



ووفق مسؤول بهيئة الحياة البرية، فإنه سيتم نقل الأسد إلى محمية غابة لوس أنجلوس الوطنية.

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