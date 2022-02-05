أسماء بنات بحرف الباء ومعانيها

الوكيل الإخباري - أسماء بنات بحرف الباء من أجمل الأسماء التي يمكن اختيار اسم المولودة الجديدة منها، وذلك لجمال معانيها ورقتها.





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من أسماء بحرف الباء ومعانيها 2022 ما يلي:





بدر: القمر الذي اكتمل، ويعني أيضاً وادي من الوديان التي تقع بين مكة المكرمة وبين المدينة المنورة وهو معروف بهذا الاسم لوقوع غزوة بدر

بلقيس: هي ملكة اليمن في عهد الرسول سليمان عليه السلام

بدور: جمع لكلمة بدر، وتوحي بالجمال

بهراء: الإنبهار والجمال

بثينة: المرأة الحسناء الجميلة التي تتمتع بالأنوثة كما أنه يدل على النعومة

بريدة: قطرات الندى الطيبة الجميلة أو قطع الثلج الصغيرة

برادة: تعني فتات الألماس

باسمة: باسمة هي مؤنث لكلمة باسم

بسيل: الشجاعة والقوة والفروسية

بينة: الشيء الظاهر الواضح

بسمة : من الابتسام

بهية : جميلة

اسماء بنات بحرف الباء نادرة

براءة: تعني نقاء أو نزاهة واحترام

بديعة: شخصية لا يوجد لها مثيل ونادرة وراقية

بيلسان: نوع من أنواع الزهور البيضاء التي تتواجد بها روائح عطرية رهيبة.

بنان: البنان هي أطراف الصابع الجميلة

براعم: جذور الشجر قبل أن تصبح متفتحة

براح: هي الأرض الخالية أو الواسعة المريحة ويعني أيضًا الوضوح

بليغة: المرأة الجميلة حسنة التعبير

بريهان: الفتاة الفاتنة

بريكة: الرزق والخير في الشيء

بريئة: طاهرة وجميلة ونقية لا يشوبها أي شيء

بشرى: تعني الخبر الجميل السار الذي يسعد الأخرين

بسمة: الضحكة الصافية الجميلة البريئة

بيسان: نسبة إلى منطقة تتواجد في فلسطين

بيداء: المكان المتسع الكبير

بيان: الشيء الواضح الذكي الكثير الفصاحة

بهية: المرأة ذات الحسن والجمال والأنوثة

بنفسج: نوع من أنواع النباتات ذات الرائحة الطيبة

بنانة: تعني بنانة الروضة التي تتواجد بها أعشاب كثيرة

بلبلة: هو صوت العصفور الجميل

برلنتي: نوع من أجود أنواع الألماس وهو الأشد من ناحية البريق والجمال

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