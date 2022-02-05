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السبت، 05-02-2022 04:27 م

أسماء بنات بحرف الباء ومعانيها

اسماء مواليد بنات من حرفين ومعانيها


الوكيل الإخباري - أسماء بنات بحرف الباء من أجمل الأسماء التي يمكن اختيار اسم المولودة الجديدة منها، وذلك لجمال معانيها ورقتها.

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من أسماء بحرف الباء ومعانيها 2022 ما يلي:

بدر: القمر الذي اكتمل، ويعني أيضاً وادي من الوديان التي تقع بين مكة المكرمة وبين المدينة المنورة وهو معروف بهذا الاسم لوقوع غزوة بدر
بلقيس: هي ملكة اليمن في عهد الرسول سليمان عليه السلام
بدور: جمع لكلمة بدر، وتوحي بالجمال
بهراء: الإنبهار والجمال
بثينة: المرأة الحسناء الجميلة التي تتمتع بالأنوثة كما أنه يدل على النعومة
بريدة: قطرات الندى الطيبة الجميلة أو قطع الثلج الصغيرة
برادة: تعني فتات الألماس

باسمة: باسمة هي مؤنث لكلمة باسم
بسيل: الشجاعة والقوة والفروسية
بينة: الشيء الظاهر الواضح
بسمة : من الابتسام
بهية : جميلة
اسماء بنات بحرف الباء نادرة
براءة: تعني نقاء أو نزاهة واحترام
بديعة: شخصية لا يوجد لها مثيل ونادرة وراقية
بيلسان: نوع من أنواع الزهور البيضاء التي تتواجد بها روائح عطرية رهيبة.
بنان: البنان هي أطراف الصابع الجميلة
براعم: جذور الشجر قبل أن تصبح متفتحة
براح: هي الأرض الخالية أو الواسعة المريحة ويعني أيضًا الوضوح
بليغة: المرأة الجميلة حسنة التعبير
بريهان: الفتاة الفاتنة
بريكة: الرزق والخير في الشيء
بريئة: طاهرة وجميلة ونقية لا يشوبها أي شيء
بشرى: تعني الخبر الجميل السار الذي يسعد الأخرين
بسمة: الضحكة الصافية الجميلة البريئة
بيسان: نسبة إلى منطقة تتواجد في فلسطين
بيداء: المكان المتسع الكبير
بيان: الشيء الواضح الذكي الكثير الفصاحة
بهية: المرأة ذات الحسن والجمال والأنوثة
بنفسج: نوع من أنواع النباتات ذات الرائحة الطيبة
بنانة: تعني بنانة الروضة التي تتواجد بها أعشاب كثيرة
بلبلة: هو صوت العصفور الجميل
برلنتي: نوع من أجود أنواع الألماس وهو الأشد من ناحية البريق والجمال

 

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