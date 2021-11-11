الوكيل الإخباري - أسماء بنات راقية، حرف الياء من الحروف الجميلة التي تضم باقة من أسماء جميلة ورائعة، ولذلك نقدم اليوم أسماء بنات راقية تنتهي بحرف الياء ومعانيها، وأسماء بنات راقية تبدأ بحرف الياء ومعانيها.

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من أسماء بنات راقية تنتهي بحرف الياء ما يلي:

مي: تعني الغزال.

جودي: الجبل الذي رست سفينة نوح عنده، وقد ورد في سورة قرآنية، وتتميز صاحبته بتسبيح الله وذكره كثيرًا.

لي لي : يعني الفتاة الرقيقة المفعمة بالأنوثة، وهي محبة للحياة، ولها شخصية قوية وكاريزما عالية.

لا لي: من الإضاءة والنور الواضح.

لامي : من اسم لمياء ويعني أي السواد في باطن الشفاه، كما يأتي بمعنى الفتاة الجميلة والحسناء.

أسماء بنات راقية تبدأ بحرف الياء ومعانيها



ياقوت: الياقوت هو اسم لحجر كريم واحد من الأحجار الكريمة الغالية في الثمن.

يثرب: المدينة.

يسر: من السهولة واليسر.

يسرا: البساطة والسهولة.

ياسمين : اسم زهرة الياسمين.

يم: البحر أو النهر، وقد ورد في القرآن الكريم.

يمن: البركة والخير.

يمنى: اتجاه اليمين، فتاة على خلق.

يقين: اليقين هو التأكد من شيء ما.

يارا: اسم مؤنث من أصول أعجمية معناه التمكن والمقدرة.

يما – يارة – يافورة – ينبع – يامنة – يارما – يامي – يرمين – يارمن – ياسمين – يمن – يمنى – يافعة.



المصدر - هي