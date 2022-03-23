الوكيل الإخباري - أسماء مواليد أولاد، تعد تسمية المولود من اللحظات الثمينة التي لا تقدر بمال، ولذلك يستعد لها الأبوين منذ بداية الحمل بالتفكير في أسماء عديدة للاختيار فيما بينها.

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اليوم وليكون لدى الأبوين قائمة زاخرة بأجمل الأسماء، نقدم أسماء مواليد أولاد بحرف الغين ومعانيها 2022، ليختاروا من بينها ما يروق لهم.

من أسماء مواليد أولاد بحرف الغين ومعانيها 2022 ما يلي:





غاسق : من ينام نوم عميق ويعنى في القرآن الكريم الظلام إذا حل وقد ذكر في القرآن الكريم في سورة الفلق ((مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)) .

غالب : منتصر أو متفوق على أعدائه في الحرب وقد ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى ((وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)) .

غندور : يعني الشخص الذي يتمايل في مشيته أو الشاب حسن الملامح والمظهر جميل الهيئة .

غدير : النهر.

غنيم : من يجني الغنائم بعد الفوز في الحرب ومشتقة من كلمة غنيمة.

غلاب شديد القهر للعدو ويدل على القوة والشجاعة .

غدا : الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس كما يعنى اليوم التالى وهو من الأسماء التى ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى ((رْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) .

غادى : اسم علم عربي يعني السحابة التي تأتي باكرا او تمطر في أول النهار ، وهو أحد الأسماء التي تطلق على الأسد.

غوث : المنقذ أو المعين على الشدائد وقضاء حوائج الناس.

غالي : مرتفع الثمن أو الباهظ والثمين ويدل على المكانة العالية والعلاقة الجيدة.

غسان : ريعان الشباب أو الشاب الوسيم القوي.

غانم : الفائز أو الرابح الذى يكسب الغنية في الحرب بعد هزيمة عدوه أو الفائز في نهاية السباق.

غازي : السائر الى قتال العدو في مكان اقامته او القاصد لمكان ما يدل على القوة والشجاعة.

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