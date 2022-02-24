الوكيل الإخباري - أسماء مواليد بنات تنتهي بحرف النون ومعانيها 2022، نقدمها للآباء والأمهات ليختاروا من بينها الأجمل، إذ تضم أسماء مواليد بنات تنتهي بحرف النون باقة من أجمل وأروع وأرق الأسماء.

اضافة اعلان

من أسماء مواليد بنات تنتهي بحرف النون ومعانيها 2022 ما يلي:



جيلان: الناس.

أغصان: ما يتشعب من ساق الأشجار.

أشجان: الغصون الملتفة حول بعضها.

شيرين: البنت الجميلة.

نرمين: الفتاة ذات الرائحة الجميلة الرقيقة.

نيفين: الفتاة ذات المقام العالي والرفيع.

نوران: أميرة النور.

وجدان: المشاعر الداخلية الراقية.

وتين: شريان بداخل القلب يقوم بنقل الدم لجميع أعضاء الجسم.

رزان: يطلق على الفتاة المتزنة المتأنية في مشيتها.

روان: الزهرة البحرية.

عدن: اسم من أصول عربية يعني الإقامة والاستقرار.

روشان: الضوء الساطع.

حنين: الشوق والإشتياق.

حنان: العطف والحنان.

الين: الفتاة الجميلة حسنة المنظر.

مادلين: الفتاة المثيرة.

ليان: الحياة الرغدة.

أسمهان: ملكة الأسماء.

نورسين: ضوء القمر.

ميسون: المرأة الجميلة ذات الملامج الرقيقة والقوام الجميل.

بنان: وهو طرف الإصبع.

بيلسان: الزهرة ذات العطرالقوي الجميل.

تولين: الضوء الموجود حول القمر.

حيان: الفتاة الرقيقة.

ليان: النسيم الرقيق والهواء حول النخل.

بيان: الشيء الواضح.

هي

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





