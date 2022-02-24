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الخميس، 24-02-2022 03:54 م

أسماء مواليد بنات تنتهي بحرف النون ومعانيها

اسماء مواليد بنات بحرف الخاء ومعانيها 2022


الوكيل الإخباري - أسماء مواليد بنات تنتهي بحرف النون ومعانيها 2022، نقدمها للآباء والأمهات ليختاروا من بينها الأجمل، إذ تضم أسماء مواليد بنات تنتهي بحرف النون باقة من أجمل وأروع وأرق الأسماء.

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من أسماء مواليد بنات تنتهي بحرف النون ومعانيها 2022 ما يلي:

جيلان: الناس.
أغصان: ما يتشعب من ساق الأشجار.
أشجان: الغصون الملتفة حول بعضها.
شيرين: البنت الجميلة.
نرمين: الفتاة ذات الرائحة الجميلة الرقيقة.
نيفين: الفتاة ذات المقام العالي والرفيع.
نوران: أميرة النور.
وجدان: المشاعر الداخلية الراقية.
وتين: شريان بداخل القلب يقوم بنقل الدم لجميع أعضاء الجسم.
رزان: يطلق على الفتاة المتزنة المتأنية في مشيتها.
روان: الزهرة البحرية.
عدن: اسم من أصول عربية يعني الإقامة والاستقرار.
روشان: الضوء الساطع.
حنين: الشوق والإشتياق.
حنان: العطف والحنان.
الين: الفتاة الجميلة حسنة المنظر.
مادلين: الفتاة المثيرة.
ليان: الحياة الرغدة.
أسمهان: ملكة الأسماء.
نورسين: ضوء القمر.
ميسون: المرأة الجميلة ذات الملامج الرقيقة والقوام الجميل.
بنان: وهو طرف الإصبع.
بيلسان: الزهرة ذات العطرالقوي الجميل.
تولين: الضوء الموجود حول القمر.
حيان: الفتاة الرقيقة.
ليان: النسيم الرقيق والهواء حول النخل.
بيان: الشيء الواضح.

 

 

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