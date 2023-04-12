أصغر من الريموت.. شاهد أقصر كلبة في العالم

الوكيل الإخباري - دخلت أنثى كلب شيواوا عمرها عامين تدعى بيرل موسوعة جينيس باعتبارها أقصر كلب في العالم وهي أصغر من ريموت التلفزيون.

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بيرل التي ولدت في 1 سبتمبر 2020، يبلغ ارتفاع جسدها 9.14 سم وطولها 12.7 سم، مما أعطاها لقب أقصر كلبة في العالم.



والغريب، أن بيرل أقصر من المصاصة، وأصغر من جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون (الريموت كنترول) ونفس طول العملة الورقية تقريبًا.



وفقًا لوكالة GWR، بيرل هي ابنة أخت الكلبة ميراكل ميلي التي حصلت سابقًا على اللقب.



وُلدت الكلبة شيواوا التي يبلغ وزنها رطل واحد في عام 2011 وقياسها 9.65 سم، أو 3.8 بوصات.





صدى البلد