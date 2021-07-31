السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 01:23 م

أطعمة لا يجب تخزينها في الثلاجة

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الوكيل الاخباري - تحافظ الثلاجات على الطعام طازجًا لفترة أطول. ومع ذلك، هناك عدد من المنتجات التي، على العكس من ذلك، تفقد خصائصها بشكل أسرع من التخزين عند درجة حرارة منخفضة.

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تشمل هذه الأطعمة الثوم والمكسرات والعسل. يصبح العسل سميكًا ومتبلورًا، ويفقد الثوم جودته، وتختفي نكهة المكسرات.

 

أيضًا، لا يجب وضع البصل والبطاطس في الثلاجة - فالأول لا يحب درجات الحرارة المنخفضة، وفي الثانية، سيتسارع تحويل النشا إلى سكر، كما يكتب موقع "برافدا" الروسي.


لا يجب وضع القهوة في البراد - سوف تمتص رائحة المنتجات الأخرى. سيتغير لون زيت الزيتون وقوامه، وسيتلف الخبز بشكل أسرع. ستذبل الأعشاب والخضروات الطازجة بشكل أسرع بسبب الرطوبة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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