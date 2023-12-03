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الأحد، 03-12-2023 10:30 ص

أغرب تقاليد الزواج حول العالم

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الوكيل الإخباري  - تختلف مراسم الزواج فى مختلف دول العالم حسب العقائد الدينية والعادات والتقاليد، ولكن هناك من يحتفلون بطرق مختلفة ويتسم بعضها بالغرابة، وعلى الرغم من أن بعض العادات قد تزعجك، إلا أن البعض الآخر قد يجعلك تقف في حالة ذهول.

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تقاليد زفاف غريبة حول العالم:

اختطاف العروس في رومانيا
وفي رومانيا، إذا اختفت العرائس قبل الزفاف، فهذا لا يعني أنها هربت، بل هذه تقاليد تتبعها العائلات الكبيرة قبل الزفاف، وهنا يجب على العريس أن يدفع فدية لهم، وتعتبر هذه لفتة رومانسية.

 

تقديم المكسرات للعروسين في إيطاليا
في إيطاليا لا يقوم العروسان أو عائلتهم بتقديم الحلوى للضيف، فهناك متخصص يقدم الحلوى وخاصة المكسرات للعروسين.

 

بصق الأب على فستان العروس في كينيا 

إذا ذهبت إلى حفل زفاف في كينيا، فلا تصدم إذا رأيت الأب يبصق على فستان زفاف ابنته حيث تعتبر عادة يعتقد إنها تجلب الحظ السعيد، بالنسبة لشعب الماساي في كينيا، يعتبر البصق على شخص ما بمثابة إظهار للإحترام له.

 

سرقة حذاء العريس في الهند
في حفلات الزفاف الهندية من المعتاد أن يقوم العريس بخلع حذائه قبل الجلوس في حفل الزفاف، وخلال هذا الوقت تتم طقوس حيث تقوم وصيفات العروس وأبناء عمومتها غالبا بالخداع عليه بسرقة الحذاء وإخفائه، ومن أجل استعادة حذائه، يجب على العريس رشوة النساء بالمال لإعادته قبل انتهاء الحفل.

بكاء العروس في الصين
في حين أن ذرف بعض الدموع في حفل الزفاف أمر شائع في كل مكان، إلا أنه في بعض الأماكن في الصين، يطلب من العروس التدرب على البكاء، فقبل شهر من الحفل، من المتوقع أن تجتمع العروس مع والدتها وجدتها ليبكين سويا، وتعود هذه الطقوس، المعروفة باسم زو تانج في مقاطعة سيتشوان الغربية، إلى عصر الممالك المتحاربة في الصين عندما انهارت والدة أميرة تشاو بالبكاء في حفل زفافها.

 

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