أغرب توأمين في العالم تدخلان موسوعة 'غينيس' في اليابان - صورة

الوكيل الإخباري - كسبت توأمان من اليابان شهرة عالمية، حيث منحتهما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لقب أكبر فرق طول في العالم بين توأمين غير متطابقين على قيد الحياة.



وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الشقيقتين يوشي وميتشي كيكوتشي، 34 عاما، من مدينة أوكاياما باليابان، تختلفان في الطول بفارق يبلغ 75 سنتيمترا.



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ويصل طول يوشي إلى 162.5 سم، بينما يبلغ طول شقيقتها التوأم ميتشي 87.5 سم، وجعلهما ذلك متميزتين جدا .

وهذا الأسبوع، منحتهما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لقب أكبر فرق طول في العالم بين شقيقتين توأم غير متطابقتين، ولا تزالان على قيد الحياة.



