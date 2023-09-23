أغرب قصة نزيل زنزانة في التاريخ بهذا البلد

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الوكيل الاخباري- هرب يوم الافراج عنه..شهدت السجون الروسية واقعة غريبة، هرب رجل يدعى كامولجون كالونوف من السجن في ذات اليوم الذي كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه، بعد قضائه 22 عاما فيه لارتكابه جرائم خطيرة.اضافة اعلان



وذكرت  وسائل إعلام روسية  أن التهم الموجهة لكالونوف القتل والسرقة وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات وعبوات ناسفة. 

كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه من سجن في قرية ماركوفا بالقرب من مدينة إيركوتسك الأسبوع الماضي.
 

وأبلغت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية وكالة أنباء "نوفوستي" أن كالونوف اختفى في صباح اليوم المقرر لإطلاق سراحه، حوالي الساعة الرابعة صباحا.


وأُدين كالونوف لأول مرة بتهمة التخطيط لـ "تنظيم إجرامي" وتم إطلاق سراحه من السجن في عام 1997، ثم أُدين مرة أخرى في عام 2001 وسُجن لمدة 22 عاما.

 




 

 


 

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