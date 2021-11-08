أفضل حبوب القهوة في العالم في مناسبة اليوم العالمي للكابتشينو

الوكيل الإخباري - لمناسبة اليوم العالمي للكابتشينو الذي يُصادف في 8 نوفمبر، يحتفل الملايين من محبي القهوة في العالم من خلال الاستمتاع بفنجان من الكابتشينو المعد من الإسبريسو الغني والحليب المبخر مع طبقة ناعمة من الرغوة في الأعلى.

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أفضل حبوب القهوة في العالم :

قهوة تانازانيا بايبيري



تُزرع حبوب قهوة تانازانيا بايبيري على جبل ميرو وجبل كليمنجارو، وهي قهوة ذات قوام متوسط وحموضة لذيذة. تتميز أفضل أنواع القهوة في تنزانيا بمذاق عميق وغني، وغالباً ما تكشف عن تلميحات من الكشمش الأسود الممزوج بالشوكولاتة. وغالباً ما تتوفر قهوة تانازانيا بايبيري بنكهات الفواكه لا سيما الأناناس.

قهوة هاواي كونا



تزرع أفضل حبوب قهوة هاواي كونا على ارتفاع حوالي 2000 قدم فوق مستوى سطح البحر على المنحدرات الخصبة لبراكين ماونا لوا وهوالالاي في جزيرة هاواي الكبيرة، تشتهر قهوة كونا بمذاقها الغني والخفيف. سيكون لدى المزارع المختلفة أنواع مختلفة قليلاً من القهوة تحت علامتها التجارية الخاصة.





قهوة نيكاراغوان



طورت نيكاراغوا الجديدة عدداً من أنواع القهوة ذات التصنيف العالي. عادةً ما تميل أفضل أنواع القهوة من هذا البلد ذي التصنيف الأعلى في أمريكا الوسطى إلى نكهة الشوكولاتة الداكنة التي تشبه الكاكاو تقريباً والفواكه مثل التفاح والتوت.

قهوة سومطرة مانديلينغ



تتميز حبوب سومطرة مانديلينغ بحموضة منخفضة، وتشتهر بأنها قهوة سلسة. كما تعرف بحلاوتها ونكهتها العشبية ورائحته الطيبة. تزرع القهوة في منطقة لينتونج في شمال وسط سومطرة بإندونيسيا بالقرب من بحيرة توبا. تشتهر قهوة سومطرة بكونها قليلة الحموضة.

قهوة سولاويزي توراجا

تزرع هذه القهوة في المرتفعات الجنوبية الشرقية في جزيرة سولاويزي. تشتهر حبوب بن سولاويزي توراجا بنكهتها الغنية، وهي متوازنة وتميل إلى نكهات الشوكولاتة الداكنة والفواكه الناضجة والقرفة والتوابل، وتمتاز بحموضة متوسطة نوعاً ما.

المصدر - سيدتي