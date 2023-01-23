الإثنين 23-01-2023
الوكيل الاخباري

وزير العمل: قرار مرتقب اليوم بشأن تصاريح العمالة الوافدة

بيان من البنك المركزي حول سقوف المدفوعات اللاتلامسية

القبض على 9 مروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات

استطلاع يكشف رفضا أمريكيا لتعامل بايدن وترامب مع الوثائق السرية

نتنياهو يهدد بمنع البناء الفلسطيني بالضفة الغربية

مصادرة 5000 عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مخالفة بالمفرق

الدبعي يرعى الملتقى الوطني الخاص في التعليم

الضمان: رفع الأدنى للأجور يشمل العاملين فقط وتنفيذ القرار اعتباراً من الشهر الحالي

خطيب الأقصى: السكوت على ما يجري في الأقصى غير مقبول

مبيعات المحروقات في الأردن خلال 2022 .. البنزين الأعلى والديزل الاقل - أرقام

الإثنين، 23-01-2023 11:00 ص

ألعاب من 'عالم حرب النجوم' في مزاد بألمانيا - صورة

62-174542-5445_1627bbe062cbea_700x400


الوكيل الإخباري - أكثر من 400 لعبة قديمة من «عالم حرب النجوم» اكتشفت في جزء خلفي من خزانة، ستباع بمزاد في بنسلفانيا مقابل 600 ألف جنيه إسترليني.

وسيضم المزاد ألعاباً لكل من «لوك سكاي ووكر» أو «دارث فيدر» لا تزال في عبوتها الأصلية.

اضافة اعلان


ويعود تاريخ الألعاب البلاستيكية إلى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، كان قد خبأها أحد المتقاعدين في صندوق كرتون لمدة 40 عاماً.


وكانت رغبته في شراء نسخ متعددة من الشخصيات نفسها لإهداء بعضها لأطفاله، مع الاحتفاظ بمزايا إضافية كاستثمار.


الآن بعد أن بلغ السبعين من عمره، قرر المعجب بالخيال العلمي غير معروف الهوية أن يتخلى عن الألعاب، وجميعها من شركة تصنيع «كينر» في مزاد.


ونظراً إلى عدد الصناديق غير المفتوحة، وبعضها لم يصل أبداً إلى الرفوف، يعتقد الخبراء أن البائع لديه اتصال مع الشركات المصنعة.


من بين الكنوز الموجودة خمسة عائدة لـ«لوك سكاي ووكر» نادرة للغاية «دوبل تيليسكوبيك» مع مصباح ضوئي قابل للتمدد يمكن سحبه من ذراعه.

 


 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d907f948e4371b057f8ced37970e8385

جراح أميركي يستخرج أشياء غريبة من أجساد مصابين

متي-تكتمل-رئة-الطفل-الخديج

بـ'ولادة مبكرة'.. امرأة تلد طفلاً عملاقاً في البرازيل - صورة

6

طفل بريطاني يبلغ من العمر 3 سنوات يقرأ الكتب ويتكلم 6 لغات

main_image63cd59dd5a957

هجوم مخيف وثقته كاميرا الباب في أمريكا

211959

رجل ارتكب الخطأ القاتل مع تمساح ضخم في أستراليا.. شاهد ما حدث له

image (4)

الكشف عن سر نفوق القشريات بسواحل إنجلترا

أخبار متعلقة
download

بمبلغ خيالي..بيع سمكة تونة في طوكيو - صور