ألعاب من 'عالم حرب النجوم' في مزاد بألمانيا - صورة

الوكيل الإخباري - أكثر من 400 لعبة قديمة من «عالم حرب النجوم» اكتشفت في جزء خلفي من خزانة، ستباع بمزاد في بنسلفانيا مقابل 600 ألف جنيه إسترليني.



وسيضم المزاد ألعاباً لكل من «لوك سكاي ووكر» أو «دارث فيدر» لا تزال في عبوتها الأصلية.

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ويعود تاريخ الألعاب البلاستيكية إلى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، كان قد خبأها أحد المتقاعدين في صندوق كرتون لمدة 40 عاماً.



وكانت رغبته في شراء نسخ متعددة من الشخصيات نفسها لإهداء بعضها لأطفاله، مع الاحتفاظ بمزايا إضافية كاستثمار.



الآن بعد أن بلغ السبعين من عمره، قرر المعجب بالخيال العلمي غير معروف الهوية أن يتخلى عن الألعاب، وجميعها من شركة تصنيع «كينر» في مزاد.



ونظراً إلى عدد الصناديق غير المفتوحة، وبعضها لم يصل أبداً إلى الرفوف، يعتقد الخبراء أن البائع لديه اتصال مع الشركات المصنعة.



من بين الكنوز الموجودة خمسة عائدة لـ«لوك سكاي ووكر» نادرة للغاية «دوبل تيليسكوبيك» مع مصباح ضوئي قابل للتمدد يمكن سحبه من ذراعه.





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