الأحد 28-05-2023
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الأحد، 28-05-2023 11:12 ص

ألمانيا .. أخطأت في صف السيارة فأوقفت حركة القطار

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الوكيل الإخباري - تسببت امرأة في إيقاف حركة قطار إثر خطأ ارتكبته أثناء صفّ سيارتها.

ولم يدر في خلد المرأة، التي تعيش في ألمانيا، أن صف سيارتها سيؤدي بها إلى الوقوع في مواجهة مع قطارات السكك الحديدية، وإيقاف خط حديدي فترة مؤقتة.

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وأعلنت الشرطة في مدينة هايدلبرغ،يوم السبت، أن المرأة أخطأت خلال صف سيارتها، لتندفع السيارة عبر مرآب إلى الأمام، وتستقر السيارة منقبلة على جانبها أمام خط حديدي والمرأة بداخلها.


وذكر متحدث باسم الشرطة أن المرأة حُبِسَتْ داخل سيارتها؛ لأن السيارة انقلبت على جانب السائق، وتمكنت قوات الطوارئ التابعة للإطفاء من إخراج المرأة من السيارة بعد وقوع الحادث قبل ظهر يوم السبت .


واستلزمت عملية إخراج المرأة من السيارة إغلاق الخط الحديدي مؤقتاً.
وأسفر الحادث عن وقوع إصابات طفيفة للمرأة التي تم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي.

 

 

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