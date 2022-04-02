السبت 02-04-2022
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السبت، 02-04-2022 08:39 ص

ألمانيا.. انفجار قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية

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الوكيل الإخباري - انفجرت، اليوم، قنبلة تزن ألف رطل من زمن الحرب العالمية الثانية داخل حوض لبناء السفن في مدينة كيل شمالي ألمانيا.

وقالت الشرطة الألمانية إن دوي الانفجار سمع في جميع أنحاء المدينة، مشيرةً إلى أنه تم العثور على القنبلة أثناء أعمال تنقيب في قاعة بموقع شركة "تيسين كروب" لصناعة الحديد داخل فرع للأنظمة البحرية.

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وتم إخلاء منطقة حوض بناء السفن الواقع على الضفة الشرقية من مدينة كيل، وبحسب الشرطة لم يكن هناك خطر على السكان خارج المنطقة.

 

البيان 

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