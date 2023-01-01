أمريكي ينفق 100 ألف دولار ليصبح أطول بـ 10 سم - صور

الوكيل الإخباري - أنفق أمريكي 100 ألف دولار على جراحة لإطالة الساق ليطول 10 سنتيمترات، ويتخلص من عقدة قصر القامة.



وتوقف الممثل ريتش روتيللا، 38عاماً، عن النمو عند157.5 سم، وقال إن قصره حرمه من مواعدة النساء، لكنه قال إن رسالة إلكترونية أرسلها إلى 50 مخرجاً يطلب فيها رداً صادقاً دفعته إلى ذلك إذ، قال كثيرون إنهم توقعوا أن يكون طول الذكور 1.60 متر على الأقل، وأضاف ريتش "أن أكون أطول، شيء كنت أرغب فيه منذ الطفولة".

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وقال رتيش: "لم أطلب أبداً أن أكون طويلاً. فقط متوسط الطول. في المرة الأولى التي وقفت فيها بكيت حرفياً وأنا أنظر إلى نفسي في المرآة. لا أرغب أبداً في تجربة مماثلة أخرى، ولكني لست نادماً على ذلك".













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