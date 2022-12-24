السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

دار الإفتاء الفلسطينية: غدا غرة شهر جمادى الآخرة

الأمن يعرض فيديو توعوي عن أشخاص خاضوا تجربة ادمان المخدرات

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي

هجانة الأمن العام تنقذ مواطنين ومركبات داهمتها السيول في باير بمعان

الأمن: سقوط أحد مرتبات قوات الدرك من أعلى جسر أذرح

وفاة شاب بحادث تصادم في عمان

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

التعامل مع 937 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

السبت، 24-12-2022 11:57 ص

ثلوج كثيفة تشل مناطق في اليابان وأمريكا.. فيديو

5ffaac444c59b7661c775b45


الوكيل الإخباري - توقفت حركة المرور على الطرق السريعة ليل الأربعاء في  غرب اليابان بسبب تساقط ثلوج كثيفة، التي تسببت أيضا في انقطاع التيار الكهربائي، مما ترك حوالي 20 ألف أسرة بدون كهرباء في كاشيوازاكي ومدن أخرى بمحافظة نيغاتا، غربي فوكوشيما. 

وعثر على امرأة تبلغ من العمر 27 عاما ميتة في سيارة يوم الثلاثاء في المنطقة. وبحسب ما ورد ماتت من تسمم بأول أكسيد الكربون بعد أن مكثت في السيارة طوال الليل لتدفئة نفسها.

اضافة اعلان


تم نشر دفعة إغاثة من قوات الدفاع الذاتي فى بعض مدن نيغاتا بعد أن طلبت الحكومة المحلية حل الازدحام المروري.


وفي الولايات المتحدة أدى تساقط الثلوج بكثافة صباح الثلاثاء في منطقة سياتل إلى تأثر الحركة الجوية، حيث تم إلغاء 191 رحلة وتأخير 135 رحلة في مطار سياتل تاكوما الدولي.


وفي ولاية أوريغون، حذرت السلطات من السفر عبر ممر "كولومبيا ريفر جورج" وسط تقارير عن هطول أمطار متجمدة وصقيع.

 

 

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5nkUmQjEKuqJScpd

مدينة مصنوعة من الحلوى في لندن - فيديو

208020

أسعد دول العالم لعام 2022..ما هي؟

337543_13_1671816194

ثروتها 4 ملايين دولار.. قصة أشهر طباخة جزائرية مجهولة

image (1)

روسيا تبدأ في هدم مسرح ماريوبول الذي تعرض سابقاً للقصف - فيديو

image

طفل مصري أسرع من الحاسبة.. شاهد كيف يجري عمليات حسابية

63a461f54236045f75056404

ظاهرة نادرة .. فطائر جليدية مذهلة تطفو على سطح نهر في اسكتلندا

أخبار متعلقة
كم-عدد-الطائرات-في-الجو-الآن

شاهد إصابة 36 راكبا في اضطراب جوي عنيف ضرب طائرة أمريكية

medium_2022-12-05-1f3da33967

الأولى من نوعها.. روبوت ينقذ رجل من ورم سرطاني في أمريكا

Doc-P-1016776-638057323596175391

أم شجاعة تنقذ طفلتها في اللحظات الأخيرة في أمريكا - فيديو