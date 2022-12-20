الثلاثاء 20-12-2022
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الثلاثاء، 20-12-2022 10:44 ص

شاهد إصابة 36 راكبا في اضطراب جوي عنيف ضرب طائرة أمريكية

كم-عدد-الطائرات-في-الجو-الآن


الوكيل الإخباري - أصيب 11 شخصًا بجروح بالغة؛ إثر تعرض طائرة كانت متجهة إلى ولاية هاواي الأمريكية، لاضطرابات جوية شديدة، بشكل فجائي، وكان على متنها 288 شخصًا.

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وقال رئيس العمليات في خطوط هاواي، جون سنوك: إن “ما حدث للطائرة غير عادي”، مشددًا على أن “الشركة لم تشهد حادثًا من هذا النوع في التاريخ الحديث.


وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الطائرة كانت متجهة من فينيكس إلى هونولولو، وعلى متنها 278 راكبًا و10 من أفراد الطاقم؛ موضحًا أن 3 مضيفات كانوا من بين المصابين الذين تم نقلهم لمستشفيات.


من جانبه، ذكر مدير خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو، جيم إيرلند، أن 20 شخصًا نُقلوا إلى مستشفيات، من بينهم 11 شخصًا يُعتقد أنهم في حالة حرجة.


وعانى المصابون من جروح، بينها في الرأس، وكدمات ورضوض؛ فيما أصيب بعض الركاب بالغثيان والقيء نتيجة للحركة المفرطة، وفي المجمل تلقى 36 شخصًا العلاج الطبي، وفق الشركة.


 

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