أين اختفت السكة؟.. فيديو رهيب لسائق قطار تجنّب كارثة في أوغندا

الوكيل الإخباري - في مشهد لا يوصف، استطاع فيه قائد قطار شجاع في أوغندا اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، ما جنّب البلاد كارثة من نوع ثقيل.
فقد تبيّن أن السائق أوقف محرك القطار وسحب الفرامل، بعدما اكتشف أن سكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل.
مشهد لم يحدث من قبل
وتناقلت معلومات عن أن هذا المشهد لم يحدث من قبل.
وأظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، القطار وقد توقف في منتصف الطريق وسط ذهول المارة.
سرقها اللصوص أم دفنها التراب؟
في حين لفتت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السكة الحديد قد اختفت بعدما سرقها لصوص لغرض بيعها.
وآخرون قالوا إن التراب دفنها، دون إعلان رسمي من السلطات يشرح ما حدث.
يشار إلى أن الفيديو لاقى انتشارا واسعاً عبر تويتر، خصوصا أن حوادث القطارات عادة ما تكون كارثية وتخلّف ضحايا كثر، وسط إشادات واسعة بتصرف السائق وحكمته.
في منظر وُصف بأنه لم يحدث من قبل…— إياد الحمود (@Eyaaaad) July 8, 2023
قائد قطار في أوغندا يوقف محرك القطار ويسحب الفرامل بعدما اكتشف أن سكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل، البعض قال إن اللصوص سرقوها لغرض بيعها وآخرون قالوا أن التراب دفنها .pic.twitter.com/wmZHx7dudf
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