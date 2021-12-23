إصابة طيار بتحطم طائرة صغيرة على سطح منزل في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمريكية، عن تحطم طائرة صغيرة على سطح منزل سكني في ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى إصابة الطيار ونقله إلى المستشفى.



وهبت الطائرة على سطح أحد المنازل بمدينة أوبورن، وكان على متنها الطيار فقط، ونقل على أثر الحادث إلى مستشفى قريب في حالة صحية غير معروفة. وفقاً لموقع " newyorkpost ".





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وبحسب السلطات المحلية فإن أشخاصا كانوا داخل المنزل عند وقوع الحادث، لكنهم لم يتأذوا.



وأضافت السلطات إن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيحققان في الحادث.

المصدر - البيان

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