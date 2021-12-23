الخميس 23-12-2021
الوكيل الاخباري

بالأسماء.. مدعوون لإجراء مقابلات شخصية في وزارة الصحة

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الصحة تكشف عن شروط السماح بالتجمعات خلال احتفالات رأس السنة

التربية تعلن انتهاء الفصل الدراسي الأول اليوم

مصدر للوكيل: بدء ربط وتزويد لبنان بالكهرباء خلال أيام

محافظ المفرق يوقف شخصين من مخالفي الحجر المنزلي

القطب: "أوميكرون" يتكاثر في الجهاز التنفسي بسرعة تفوق "دلتا" بسبعين مرة

توجه لوضع شروط وإجراءات جديدة للبيع والشراء عبر الانترنت

وفيات الخميس 23-12-2021

إيرادات البلديات تنخفض للنصف بسبب كورونا

الخميس، 23-12-2021 09:29 ص

إصابة طيار بتحطم طائرة صغيرة على سطح منزل في كاليفورنيا

manar-00719730016402426524


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمريكية، عن تحطم طائرة صغيرة على سطح منزل سكني في ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى إصابة الطيار ونقله إلى المستشفى.

وهبت الطائرة على سطح أحد المنازل بمدينة أوبورن، وكان على متنها الطيار فقط، ونقل على أثر الحادث إلى مستشفى قريب في حالة صحية غير معروفة. وفقاً لموقع " newyorkpost ".

اضافة اعلان

وبحسب السلطات المحلية فإن أشخاصا كانوا داخل المنزل عند وقوع الحادث، لكنهم لم يتأذوا.


وأضافت السلطات إن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيحققان في الحادث.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ارتفاع-متوسط-العمر-المتوقع-في-جمهورية-الصين-الشعبية-42-عاماً-منذ-تأسيسها

متوسط العمر المتوقع للصينيات يتجاوز 80 عاماً في 2020

image (3)

اكتشاف متحجرة لجنين ديناصور يتحضر للفقس على طريقة الطيور

image (2)

اكتشاف ممر تحت الأرض بطول 1609 كم يربط جزر غالاباغوس ببنما

image (1)

ثلوج روسيا تتوهج بالضوء الأزرق - صورة

20bb0ff4d770e1f43e46dac9140519fc

الهند...كلبة تنقذ رضيعة تركت طوال الليل في حقل - صور

أسماء بنات راقية بمعنى العسل والنباتات

أسماء بنات بحرف الألف من خمس حروف