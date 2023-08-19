إليكِ أهم النصائح لإعداد أطفالك للعام الدراسي نفسيا وجسديا وعقليا

الوكيل الإخباري - بعد انتهاء الإجازة الصيفية ومع قدوم العام الدراسي الجديد، لا بدَّ من القيام بعدد من الخطوات المهمة والتحضيرات الأساسية، سواء من جانب الأهالي أو الطلاب. فالتركيز هو على تهيئة الطالب نفسيا وبدنيا وعقليا لعودته إلى مقاعد الدراسة بروح جديدة وبنشاط وحيوية وهمّة عالية، وبعزيمة للتخلص من كل الأفكار السلبية التي تؤدي إلى الفشل.

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استعدادات جسدية مهمة

الاستيقاظ مبكرا: مساعدة الطالب على التعودّ على روتين النوم المبكر الذي يساعده على التركيز العقلي، ويجعله في كامل نشاطه في الصباح الباكر.

تجنب الأجهزة الإلكترونية: يجب تجنب مشاهدة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في فترة ما قبل النوم، لأنها تبعث الضوء الأزرق الذي يؤثر سلبا على النوم.

لاهتمام بالنظافة الشخصية: يبدأ الطلاب في المرحلة الابتدائية بالاعتياد على كيفية تنظيف أنفسهم دون مساعدة الآخرين، مع ضرورة الاهتمام بتنظيف الأسنان باستمرار لتجنب التسوس.

نوعية الغذاء: التركيز على نوعية الغذاء والأطعمة الصحية والتقليل من السكريات والأطعمة الجاهزة. ومن أفضل خيارات الطعام: الجوز والسمك، والشوكولاتة الداكنة، وتناول أغذية غنية بالبروتينات كونها مصدر للطاقة، ومنها اللحوم الحمراء والبيض والألبان والعدس والفول. ومن المفيد تزويد الطالب بالمكّسرات والفواكه والخضراوات، وعدم إهمال وجبة الفطور.

شرب الماء: يجب الإكثار من شرب الماء أيضا.

الاهتمام بالرياضة: ممارسة الرياضة مهمة جداً لأنها تزيد من نشاط الذاكرة وقوتها، وتحسن من أداء الطالب وتركيزه.

أهمية تهيئة الطالب عقليا



تحديد الأهداف والطموحات: تشجيع الطالب على أن يكون ناجحًا في المستقبل، وأن المدرسة هي الطريق للوصول إلى مبتغاه، فالتعليم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق كل أماني الحياة.

مرحلة التهيئة: يجب مراعاة نفسية الطالب بأنه ينتقل من مرحلة الإجازة إلى مرحلة المدرسة، ومحاولة عدم التأفف والتذمر أمام الأبناء من المدرسة، بل بالعكس، يجب التحدث عن إيجابيات المدرسة وإظهار الفرحة ببدء الدراسة وأنهم سيقضون أوقاتا ممتعة وجميلة، كما أن من المهم تذكير الأبناء بأنهم سيلتقون بأصدقائهم وسيتعلمون أشياء مهمة ومفيدة في الحياة.

التسوق: لشراء المستلزمات المدرسية والحقيبة بحماس، وليشعروا بأنهم مستعدون للترحيب بالعام الدراسي الجديد بفرح وشوق، فهذه الخطوة مهمة جداً بالنسبة لهم.

الاطلاع على المقررات الجديدة: لمعرفة طبيعة المنهاج والاستعداد له.

التذكير بالواجبات المدرسية: مراجعة بعض الكتب والدروس السابقة لاسترجاع بعض المعلومات بسرعة، وليستعيد الدماغ نشاطه من جديد.

التشجيع على القراءة لزيادة التركيز: وتذكيره بالأنشطة الكتابية، والحسابية، وحثّه على مراجعة العديد منها، وخاصة ما يتعلق باللغة الإنجليزية، والرياضيات، والتشجيع على القراءة لتنمية المهارات.

تذكير الطفل باحترام المعلم: يجب تعليم الطفل أنه يجب احترام المعلم والاستماع لما يقوله في الصف، فهذا من باب ثقافة احترام الكبير والآخرين.

تنظيم الوقت والانضباط: تنظيم الوقت يكون تدريجيا، مع تحديد وقت لممارسة الأنشطة الترفيهية والحرص على الخلود إلى النوم مبكراً.

أشياء يجب القيام بها للعودة إلى المدرسة بنشاط



1 - وضع وترتيب الملابس الخاصة بالمدرسة في الليلة الفائتة.

2 - تخصيص وقت خال من مشاهدة التلفزيون.

3- الالتزام بروتين وقت النوم.

4 -القراءة يوميا.

5- تجهيز اللوازم المدرسية.

العدّ التنازلي لليوم الدراسي الأول

1- التعرف على المدرسة عن قرب.

2- إعطاء شرح مفصل عن الفصل الدراسي لتكوين فكرة واضحة لدى الطالب.

3- التواصل مع زملاء المدرسة.

4- في اليوم الذي يسبق اليوم الدراسي الأول، يتم تجهيز الحقيبة المدرسية مع ضرورة بقاء الطفل هادئاً في المساء دون مشاهدة التلفزيون، وقراءة قصة ممتعة عن المدرسة.

الجزيرة