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الإثنين، 10-07-2023 04:15 م

إندلاع حريق بمطار في كندا - فيديو

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الوكيل الإخباري - اشتعلت النار في سيارة أثناء تواجدها تحت طائرة أمس الأحد في مطار بيير إليوت ترودو بمونتريال.

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وبحسب سلطات المطار، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حيث تمت السيطرة على الحريق في أقل من نصف ساعة.


وأوضحت المتحدثة باسم المطار آن ماركوت، أن الحريق بدأ في محرك السيارة وسرعان ما تم استدعاء رجال الإطفاء الذين سيطروا عليه قبل أن تتضرر الطائرة، فيما لم يتم تأجيل أي رحلات جوية.

 

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