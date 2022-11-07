الإثنين 07-11-2022
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الإثنين، 07-11-2022 08:05 ص

إنقاذ امرأة من حريق بمبنى في نيويورك - فيديو

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الوكيل الإخباري - في عملية إنقاذ جريئة ونادرة، استخدم رجال الإطفاء في نيويورك حبلاً لإنقاذ امرأة كانت تتدلى من الطابق الـ 20 لمبنى سكني بمنطقة مانهاتن، بعد اندلاع حريق في شقتها يوم السبت.

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وشوهدت المرأة في الفيديو الذي يحبس الأنفاس معلقة خارج نافذة الشقة بينما يتصاعد الدخان ويحاصرها رجال الإطفاء. وقام أحدهم كان على حبل مثبت بلف أطرافه حول المرأة قبل أن ينزلها زملاؤه ببطء إلى الشقة في الدور الأسفل، حيث سحبها رجل إطفاء آخر إلى الداخل.

 

 

 

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