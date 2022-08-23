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الثلاثاء، 23-08-2022 04:51 م

إنقاذ حياة رضيعة في بولندا بزراعة جمجمة 3D داخل رأسها

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الوكيل الإخباري-في عملية جراحية مبتكرة، استطاع الأطباء في بولندا إنقاذ حياة رضيعة مولودة بدون جزء من جمجمتها بزراعة جمجمة ثلاثية الأبعاد 3D لها.

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كانت الرضيعة من رزيسزو في بولندا تعاني من تشوه خلقي جعل حوالي خمس جمجمتها لم يتشكل بطريقة صحيح من مؤخرة رأسها (فيما يعرف بـ القيلة الدماغية).

لم يدرك الأطباء هذا التشوه أثناء فحوصات الحمل ولم يتم ملاحظته إلا عند ولادتها في فبراير الماضي.


ترك التشوه الخلقي أنسجة المخ مكشوفة بدون جمجمة، فإذا تم تركها بدون علاج قد تصبح عرضة للإصابة بعدوى كان من المؤكد أنها قاتلة.

 

كان لدى الأطباء 4 أيام فقط لإجراء العملية الجراحية المعقدة، حيث تمكنوا من ترقيع جمجمتها باستخدام الجلد والأنسجة الرخوة من أجزاء أخرى من جسدها في إجراء جراحي دقيق للغاية استغرق ساعتين.

سارت العملية بشكل لا تشوبه شائبة بعد رسم الجمجمة ثلاثية الأبعاد وطباعتها لتظهر كنسخة طبق الأصل من رأس الطفلة.


أخذ الخبراء مسحات ضوئية مفصلة لجمجمة الطفلة وأرسلوها إلى شركة طباعة ثلاثية الأبعاد قامت بعمل نسخة 1: 1 وتم تركيبها للطفلة من أجل حماية أنسجة مخها.


 




 

 




 

 


 

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