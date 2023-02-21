إنقاذ طاقم سفينة صيد في أستراليا بعد اصطدامها بسمكة ضخمة

الوكيل الإخباري - نجح رجال الإنقاذ في إنقاذ طاقم سفينة صيد قبالة الساحل الشرقي لأستراليا بعد أن اصطدمت سمكة "بلاك مارلن" تزن 70 كيلوجراما بمحركها وأحدثت ثقبا به.



وقال ربان سفينة الصيد الخاصة التي يبلغ طولها 6.7 متر إن الطاقم قام باصطياد السمكة يوم الأحد عندما استدارت السمكة واصطدمت بالسفينة التي كانت على بعد حوالي 32 كيلومترا قبالة تورا هيد في جنوب نيو ساوث ويلز.

اضافة اعلان



وأضاف: "كنا نقاتلها وانعطفت واصطدمت بالمحرك .. لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة".



وقال رجال الإنقاذ إن السمكة اصطدمت بمحرك السفينة وأحدثت ثقبا في غلافه القماشي مما أدى إلى تعطيل قوته.



وقال قائد وحدة الإنقاذ البحري في ميريمبولا بيل بليكمان ، الذي كان جزءا من الطاقم الذي سحب سفينة الصيد إلى اليابسة: "لقد كانت عملية إنقاذ غير عادية".

البيان