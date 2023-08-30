إيطاليا..لصوص يعتذرون لصاحب شقة بعد سرقتها لهذا السبب

الوكيل الإخباري - اعتذر لصوص الذين سرقوا شقة في إيطاليا لصاحب الشقة. تفاجأوا بأنه لا يوجد شيء ثمين فيها، فرفقوا بحاله وتأسفوا له، لكنهم سرقوها أيضًا.

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وذكرت صحيفة إيطالية أن اللصوص في مقاطعة بوردينوني في شمال إيطاليا، تركوا ملاحظة لأصحاب الشقة مع الاعتذار وكلمات التضامن.



وكتب اللصوص في الرسالة، بعد أن لم يعثروا على أي شيء ذي قيمة في المنزل، حيث أخذوا آلة صنع القهوة وجهاز تحضير "إيروغريل": "أنا آسف، لكن ليس لدينا مال وعلينا أن نأكل، ولكن على ما يبدو أنه ليس لديك أي شيء على الإطلاق".





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