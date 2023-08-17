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الخميس، 17-08-2023 10:06 ص

سرقة نادرة جدا لقطع من المتحف البريطاني يعود تاريخها إلى القرن 15 قبل الميلاد

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الوكيل الإخباري - أعلن المتحف البريطاني في لندن يوم الأربعاء أنّه طرد أحد موظّفيه وسلّمه للشرطة بعدما اكتشف حصول سرقة "نادرة جدًا" لقطع من مجموعته، ومنها مجوهرات وأحجار شبه كريمة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد.

وقال جورج أوزبورن رئيس المتحف "كان مدراء المتحف قلقين للغاية عندما علموا في وقت سابق من هذا العام أنّ قطعا من المجموعة قد سُرقت".

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وأكد أنّ الأولوية هي "العثور على القطع المسروقة"، مشيراً إلى أنّ تدابير عملية اتُّخذت في هذا الصدد.


وقال "لقد اتصلنا بالشرطة، وفرضنا إجراءات طارئة لتعزيز الأمن"، ونجري تحقيقاً مستقلاً لمعرفة ما حدث.


وأشار المتحف إلى أنّ غالبية القطع "التي اختفت أو سرقت أو تضرّرت" هي "قطع صغيرة" محفوظة في المخازن ولم يتم عرضها مؤخّرا وتستخدم "بشكل أساسي لأغراض البحث".


وأشار إلى أنّ القطع تتضمّن "مجوهرات من ذهب وأحجار شبه كريمة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد".


وقال مدير المتحف هارتويغ فيشر في البيان "هذا حادث نادر للغاية"، مؤكّداً أنّ المتحف يعتذر عن ما حصل.

 

البيان

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