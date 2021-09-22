الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة لـ 15 - 11

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

حادث سير على طريق المطار والأمن يحذر

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

العراق يعلن عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد ايران

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 22-09-2021 10:54 ص

ابنة بابلو بيكاسو تضطر لتسليم لوحاته للسلطات الفرنسية بسبب الضرائب - صورة

12


الوكيل الإخباري - إضطرت السيدة مايا رويز بيكاسو، إحدى بنات الرسام العالمي بابلو بيكاسو إلى تسليم تسعة من أعمال بيكاسو الفنية من ميراثها للسلطات الفرنسية وذلك بدلاً من دفع ضريبة الميراث يوم الإثنين الفائت وذلك في متحف بيكاسو في باريس.

اضافة اعلان

 

وتم عرض لوحة واحدة فقط من اللوحات التي تم تسليمها في المتحف وهي تجسد طفل جالس على كرسي يحمل حلوى يرجع تاريخها لعام 1938، ويقال أن بيكاسو كان يرسم إبنته مايا وهي طفلة في هذه اللوحة، وقال أحد أحفاد بيكاسو أن اللوحة تجسد الخوف الذي كان يشعر به عشية الحرب العالمية الثانية.


 

المصدر -الفن

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

ماسة ضخمة بحجم بيضة معروضة للبيع في نيويورك

food-etiquette

أغرب قواعد الموائد حول العالم

_117524068_066047679

ابهى معاني الانسانية تتجلى في مستشفيات البرازيل

sep19-045

مواد فعالة في تنظيف الأثاث الأسود

أفضل-جامعة-في-السعودية-قائمة-بأسماء-الجامعات-الأهلية-في-المملكة-780x470

سعودية تلتحق بالجامعة على مشارف الـ 70 عاما - فيديو

550px-nowatermark-Cook-Fully-Cooked-Smoked-Sausage-Step-8

شخص يطهي نقانق داخل مترو في موسكو - فيديو