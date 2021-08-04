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الأربعاء، 04-08-2021 01:39 م

استنفار أمني للبحث عن أسد أخفاه صاحبه في الكويت

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الوكيل الإخباري - فتحت مصالح الأمن الكويتية تحقيقا للبحث عن شبل أخفاه شاب خشية من تسليمه من طرف عائلته لحديقة الحيوان.

وأفادت صحيفة "الراي" المحلية، نقلا عن مصدر أمني قوله "إن الشاب ووالدته توجهوا إلى حديقة الحيوان برفقة شبل أسد كانت ترغب الأم تسليمه إلى الحديقة لخطورته عليهما في البيت".

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وأضاف المصدر "أنه وعند التقاء الأم بالمسؤول عن الحديقة وإفصاحها له عما تريد بشأن الأسد، شعر بأن الابن يرفض تسليمه، فسارع إلى إبلاغ شرطة البيئة"، مشيرا إلى أنه "عند حضور رجال الأمن وشرطة البيئة إلى الحديقة، هرب الشاب البالغ من العمر 25 عاما بالشبل، وتم على الفور إبلاغ الجهات المختصة".

 

وتابع أن "رجال الأمن تمكنوا من ضبط الشاب والتحقيق معه، والذي أنكر في البداية امتلاكه لأي حيوان من الأساس داخل المنزل"، مؤكدا احتجاز الشاب وإحالة القضية إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحري وجمع معلومات قد تفضي إلى العثور على الأسد.

يذكر أن الكويت تطبق منذ سنوات قانونا يمنع دخول أي حيوان إلى البلاد إلا بموافقة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، أما الحيوانات المفترسة فممنوع دخولها منعا باتا، حيث يحظر القانون استيراد الحيوانات البرية والمتوحشة من آكلة اللحوم، وكذلك الزواحف السامة والقرود.

المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

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