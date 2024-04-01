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الإثنين، 01-04-2024 10:45 ص

اشتباك عنيف بين فتيات داخل مقهى في مصر - فيديو

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الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر شجارا عنيفا بين مجموعة من الفتيات داخل مقهى بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

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ويظهر الفيديو كيف شرعت إحدى الفتيات في الاعتداء بالضرب المبرح على أخرى، وتصاعد الموقف بتبادل الشتائم والألفاظ النابية بينهما، ليتحول بشكل سريع إلى اعتداء بدني، وتبادل للضرب بشكل عنيف.

 

في غضون ذلك، قامت وحدات المباحث بوزارة الداخلية المصرية بجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لفك غموض هذه الحادثة، وتحديد المسؤولين عنها. وتجري الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية عمليات مراجعة دقيقة لمقطع الفيديو.

 

 

روسيا اليوم 

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