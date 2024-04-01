اشتباك عنيف بين فتيات داخل مقهى في مصر - فيديو

الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر شجارا عنيفا بين مجموعة من الفتيات داخل مقهى بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

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ويظهر الفيديو كيف شرعت إحدى الفتيات في الاعتداء بالضرب المبرح على أخرى، وتصاعد الموقف بتبادل الشتائم والألفاظ النابية بينهما، ليتحول بشكل سريع إلى اعتداء بدني، وتبادل للضرب بشكل عنيف.

في غضون ذلك، قامت وحدات المباحث بوزارة الداخلية المصرية بجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لفك غموض هذه الحادثة، وتحديد المسؤولين عنها. وتجري الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية عمليات مراجعة دقيقة لمقطع الفيديو.





البنات الي موجوده في فيديو خناقة ستاربكس التجمع الخامس ملفتش نظري في الموضوع كله ان المفروض ستاربكس مقاطعة بس البنات دول الي بيطلعوا يرقصو علي التيك توك مش من سكان التجمع pic.twitter.com/TKaTnTT7kv March 31, 2024

روسيا اليوم

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