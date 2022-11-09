اشتراها من سوري.. إعلان الفائز بجائزة 'الملياري دولار' - صورة

الوكيل الإخباري - فاز شخص من ولاية كاليفورنيا بالجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" الأميركي التي بلغت قيمتها رقما قياسيا عالميا هو 2.04 مليار دولار، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المنظمة الثلاثاء، بعدما تراكم هذه المبلغ خلال أشهر لم يتمكن فيها أي كان من الفوز.





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وبيعت البطاقة الفائزة في متاجر يملكها رجل من أصل سوري في كاليفورنيا.



وأوضحت "باوربول" أن تذكرة واحدة فحسب في كل أنحاء الولايات المتحدة تطابقت مع الأرقام الخمسة التي أسفر عنها السحب.

وأشارت هيئة اليانصيب في كاليفورنيا في تغريدة على شبكة تويتر الثلاثاء إلى أن الفائز هو أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديرا بواسطة اليانصيب، لافتة إلى أن البطاقة الفائزة بيعت في (Joe's Service Center) في ألتادينا، وهو متجر في محطة للمحروقات يملكه جو شحيد السوري الأصل، وقد حصل على عمولة بقيمة مليون دولار.





سكاي نيوز

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