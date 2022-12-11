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الأحد، 11-12-2022 08:36 ص

اعتقال طفلة أميركية بسبب "ما أحضرته إلى المدرسة"

شرطة أمريكا


الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية، القبض على طالبة لا يتجاوز عمرها الـ12 عاما، وذلك بعد أن أحضرت "مسدسا محشوا" إلى مدرستها.

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وذكرت محطة "فوكس 35" التلفزيونية، أن الطفلة أحضرت معها "مسدسا محشوا"، أي به طلقات، إلى مدرسة "غرينوود ليكس" الإعدادية في مقاطعة سيمينول بولاية فلوريدا.


ووصل عناصر من الشرطة إلى المدرسة بعد تلقي بلاغ عن وجود مسدس مع إحدى الطالبات، وشاهدوا مدير المدرسة وهو يفتش حقيبة الظهر الخاصة بالطالبة، ليستخرج بالفعل مسدسا من طراز "غلوك 48".


وتم اعتقال الطفلة بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني في عمر أقل من 18 عاما.


من جانبها، قالت المدرسة في بيان، إنها "تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في مثل هذه الحوادث"، موضحة: "نعمل باستمرار مع شركائنا في إنفاذ القانون لمراجعة مثل هذه الحوادث، والتأكد من أن سياساتنا وإجراءاتنا تعكس أفضل الممارسات في سلامة المدرسة وأمنها".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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