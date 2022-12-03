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السبت، 03-12-2022 10:19 ص

في دولة أوروبية.. قصة أمانة رجلين تثير الإعجاب

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الوكيل الإخباري - استردّ رجل مسنّ أبكم في سويسرا مبلغ 20 ألف فرنك سويسري نقداً (نحو 21253 دولاراً) كان أضاعه في مرأب للسيارات، وذلك بفضل شخصين عثرا على المبلغ وأعاداه لصاحبه.

وذكرت شرطة كانتون فاليه، في بيان، أن الرجل ذهب بسيارته إلى الصراف الآلي في مارتيني لسحب هذا المبلغ الكبير.

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وعقب وصوله إلى منزله، أدرك أنه أضاع المال، فتوجه إلى أقرب مركز للشرطة حتى يبلغ عن حادثة سرقة يحتمل أن يكون تعرَّض لها.


إلا أن الأموال لم تُسرق، بل عثر عليها ثنائي في المكان الذي ركن فيه الرجل سيارته، وكانت داخل مغلّف مع فاتورة السحب وعنوان منزل الرجل.


وأشار بيان الشرطة إلى أن الثنائي الذي عثر على الأموال توجه إلى منزل الرجل لإعادة الأموال إليه.


وكافأ العجوز الثنائي على خطوتهما النبيلة بمنحهما مبلغ 500 فرنك.


وأشارت شرطة كانتون فاليه إلى أن المنطقة شهدت قصة نزاهة بطلاها مواطنان، وتستحق تمكين السكان من الاطلاع عليها في بداية زمن الأعياد.

 

 

البيان 

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