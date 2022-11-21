بحيلة لا تخطر على بال.. شاهد كيف نجا طفل من امرأة حاولت خطفه في امريكا

الوكيل الإخباري - بحيلةٍ ذكية لا تخطر على بال، نجا طفل أمريكي (10 أعوام) من امرأة حاولت خطفه أثناء عودته من المدرسة في إحدى مدن ولاية بنسلفانيا.

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ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، كيف تَوجه “سامي” مباشرة إلى الموظفة بالمتجر؛ بينما وقفت المرأة ممسكة بباب المتجر المفتوح، وقال “سامي” للموظفة: “تصرفي كأنك أمي.. هذه المرأة تريد خطفي”.



وجاء رد فعل الموظفة “دانيلز” التي تبلغ من العمر 17 عامًا، سريعًا؛ حيث طلبت من الطفل البقاء خلفها بينما توجهت نحو الباب كأنها تريد الحديث مع المرأة، ثم جذبت باب المتجر، وأغلقته بالمفتاح، وهنا عرفت المرأة أن محاولتها فشلت، فغادرت المكان بسرعة.



وبعدها اتصلت “دانيلز” بالشرطة، التي جاءت على الفور، واستدعت أسرة الطفل.

وفي حديثه مع “سي بي إس فيلادلفيا”، يتذكر الطفل كيف كان يرتجف عندما كان في المتجر، ملتصقًا بالموظفة من الخوف.



ونقلت محطة الأخبار المحلية عن والد الطفل “جرين”، قوله: “ما حدث لطفلي كان يمزقني في أعماقي؛ أن أرى طفلي في الفيديو وهو يبحث عن المساعدة لأنه كان خائفًا على حياته”.



وذكرت شبكة “سي بي إس” أن شرطة مدينة بوتستاون حددت المرأة التي ظهرت في الفيديو، وتم توقيفها، واكتشفت السلطات أنها تعاني من مشاكل في صحتها العقلية، وتمت إحالتها للحصول على مساعدة الأطباء المتخصصين.

والآن يتولى صديق للأسرة السير مع “سامي” من المدرسة إلى المنزل.

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