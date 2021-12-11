اكتشاف أول كوكب عملاق في مدار نظام نجمي ضخم

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة نشرت أول من أمس عن وجود كوكب عملاق أطلقت عليه تسمية (b Cen «AB» b)، يشبه كوكب المشتري ويدور خلافاً للمألوف حول نظام نجمي ضخم جداً في كوكبة سنتور.



ويتألف هذا النظام من نجمين وتُطلق عليه تسمية b Cen وهو ثقيل الوزن، إذ تبلغ كتلته ستة إلى عشرة أضعاف كتلة الشمس، علماً أن أي كوكب لم يُكتشَف حتى الآن حول نظام نجمي يزيد عن ثلاث كتل شمسية.

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ونقل المرصد الأوروبي الجنوبي عن عالم الفلك في جامعة ستوكهولم ماركوس يانسن، وهو المعدّ الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر»، قوله إن نجوماً كهذين النجمين «تشكل بيئة تعتبر مدمرة وشديدة الخطورة بحيث كان يُعتقد أن من الصعب جداً على الكواكب الكبيرة أن تتشكل» في محيطها.





ولسطح النجم الأكثر إشعاعاً من ثنائي b Cen البعيد نحو 325 سنة ضوئية من الأرض، حرارة تقديرية تزيد عن 18 ألف درجة مئوية، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حرارة الشمس.



المصدر - البيان