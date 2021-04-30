اكتشاف بيض ديناصور متحجر تعود الى العصر الطباشيري في الصين

الوكيل الاخباري - اكتشفت الصين مؤخراً 10 بيضات متحجرة لديناصورات، ترجع الى العصر الطباشيري، وذلك في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين.

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وتم العثور على الحفريات في موقع بناء بقرية يانغقونغ في مدينة قانتشو، وحدد الخبراء لاحقا بأنها بيض ديناصورات، وفق ما ذكر قوه جين شان، الباحث من معهد الجيولوجيا بمقاطعة جيانغشي.



وقال قوه إن اكتشاف آثار قشور بيض على سطح الحفريات ساعد في تحديد الهوية.

وتتسم البيضات بحجم مماثل، حيث يبلغ عرضها 9 سم وطولها 11 سم تقريبا.



وتم العثور على أكثر من 10 آلاف بيضة ديناصور متحجرة في مقاطعه جيانغشي حتى الآن، يعود معظمها إلى العصر الطباشيري.



--(بترا)