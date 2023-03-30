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الخميس، 30-03-2023 09:42 ص

اكتشاف ثقب أسود ضخم يبلغ 33 مليار ضعف كتلة الشمس

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الوكيل الإخباري - اكتشف علماء فلك في بريطانيا، ثقباً أسود كبيراً جداً، تبلغ كتلته نحو 33 مليار ضعف كتلة الشمس، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس الأربعاء.

وقال علماء من جامعة دورهام، إن الثقب الأسود الضخم، أحد أكبر الثقوب السوداء التي تم اكتشافها على الإطلاق.

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ووصفوا النتائج التي توصلوا إليها خلال البحث المنشور في «دورية الإخطارات الشهرية» التابعة لـ«الجمعية الملكية لعلوم الفلك»، بأنها «مثيرة للغاية». يذكر أن الثقوب السوداء هائلة الضخامة، أكبر أجسام بالكون، وتتراوح كتلتها ما بين 10 مليارات و40 مليار ضعف كتلة الشمس.

 

البيان 

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