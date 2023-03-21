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الثلاثاء، 21-03-2023 01:34 م

كأنه مشهد من فيلم رعب.. جرذان بحجم قطط تتسكع بين الناس في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - في مشهد غريب لا يوصف، اقتحم سرب من ضيوف ثقيلة في بريطانيا.

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فقد غزت فئران ضخمة، تشبه القطط بحجمها، شوارع البلدة بعد أن دمّرت المنحدرات، وسط خشية السكان من تداعيات هذه الظاهرة.

يتجولون بين الناس
وترك الضيوف الجدد الناس بحالة ذعر ورعب، خصوصا أن أحجام الفئران كبيرة جداً.

وقال أحد السكان إن المشكلة أصبحت أكثر حدة في الأشهر الأخيرة، موضحاً أن الفئران باتت تتجول في كل الأوقات حتى مع شروق الشمس، مضيفاً أن هناك منطقة معينة تظهر فيها المنحدرات وقد تآكلت، وفقاً لموقع "ديلي ميل".


فيما أكد آخر أن الضرر الهيكلي الذي قد تتسبب به الفئران في واجهة الجرف سيكون مصدر قلق كبير.


إلى ذلك، أفاد عمدة البلدة بأن المجلس يتخذ إجراءات من خلال المساعدة في إنشاء العشرات من صناديق الطعم لإزالة القوارض.

 

 

 

 

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