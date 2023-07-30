اكتشاف سفينة رومانية غارقة بالبحر المتوسط مليئة بـ'الفخار الثمين' - صورة

الوكيل الإخباري - أثارت سفينة محملة بمئات الأواني الفخارية، الكثير من الجدل فقد تم العثور على السفينة الايطالية والتي يعود تاريخها إلى القرنين الأول أو الثاني قبل الميلاد، ذلك في قاع البحر المتوسط، وهو اكتشاف استثنائي.

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و من جانبها قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن السفينة المحملة قد تم العثور عليها على عمق 160 مترا تقريبا قرب سواحل شيفيتا فيكيا، وذلك على بعد 80 كيلومترا شمالي روما.

و يُعد الاكتشاف شاهدا على الكثير من طرق التجارة البحرية القديمة وتعد الأواني نادرة ولا تقدر بثمن، وهي مليئة بالعديد من الأواني الرومانية المعروفة



ويبلغ طول السفينة 20 مترًا، ويتعرض تلك النوع من الأواني إلى السرقة سنويا في إيطاليا.





صدى البلد

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