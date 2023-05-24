اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

الوكيل الإخباري - اكتشف علماء فلك بواسطة تلسكوب «جيمس ويب» مجرة ضخمة تبعد حوالي 25 مليون سنة ضوئية. ويقول الباحثون: إن المجرة المعروفة باسم GS-9209 تشكلت بعد حوالي 600 إلى 800 مليون سنة من الانفجار العظيم، وهي الأقدم من نوعها التي تم اكتشافها حتى الآن .



وقال الباحث الرئيسي الدكتور آدم كارنال، من كلية الفيزياء وعلم الفلك بجامعة إدنبرة: «لقد أظهر تلسكوب جيمس ويب الفضائي بالفعل أن المجرات كانت تتشكل بشكل أكبر وفي وقت أبكر مما كنا نتوقعه خلال المليار سنة الأولى من التاريخ الكوني».

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سكاي نيوز