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الثلاثاء، 15-12-2020 01:47 م

اكتشاف مونوليث جديد يثير فضول العالم

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الوكيل الإخباري_ فضول كبير ينتاب الكثير من الاشخاص حول الأعمدة المعدنية التي تستمر في الظهور بعدة أماكن غريبة حول العالم، فبعد أمريكا، ورومانيا وبريطانيا تم اكتشاف أحد الأعمدة الأحدث في أستراليا ولكن بإحداثيات غريبة مرسومة عليه. 


وعلى عكس الأحجار المتراصة الفارغة التي تظهر في أنحاء أخرى من العالم، فإن هذا الهيكل الجديد مُغطى بإحداثيات لمواقع أخرى حول العالم ، حيث يبلغ ارتفاع العمود المعدني المكتشف حديثًا في أستراليا حوالي ثلاثة أمتار، وهو مصنوع من المعدن الفضي اللامع مثل الآخرين. 

ويقع المونوليث المعدني الجديد بالقرب من جسر قطار سي فورد في نوارلونجا بضاحية أديلاد الجنوبية.

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المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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